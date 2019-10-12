В Петрозаводске обновили парк Железнодорожников

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На торжественной церемонии собрались специалисты мэрии, представители инициативной группы, сотрудники РЖД и активные горожане.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на общественной территории установили декоративную металлическую арку, смонтировали тематическую детскую площадку, разместили скамейки и урны. Помимо этого, специалисты привели в порядок деревья.
В ходе торжественной церемонии открытия были высажены кусты сирени, снежноягодника, кизильника, а также две рябины и берёза. Акцию по озеленению повели в честь железнодорожников, погибших в Великой Отечественной войне.
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