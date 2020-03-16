В Петрозаводске обокрали 88-летнего дедушку, выбравшегося в гости

Пожилой петрозаводчанин пришел в гости и остался без кошелька и документов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 88-летний горожанин. Мужчина рассказал, что у него похитили кошелек с деньгами и документами.

Полицейские установили личность 54-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что обокрал дедушку, который пришел в гости к его матери. Пожилой человек повесил в гардероб куртку, в кармане которой и находилось портмоне. Воспользовавшись моментом, когда никто за ним не наблюдал, подозреваемый похитил кошелек. Деньги - 5300 рублей – он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый вернул документы потерпевшему и возместил причиненный ущерб, уточнили в МВД Карелии.

Ранее мужчину поймали на повторной краже из магазина в Карелии.