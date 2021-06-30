В Петрозаводске обустраивается популярное место отдыха горожан

В Песках устанавливаются кабинки для переодевания, рассказали в администрации Петрозаводска.

ООО «Контрейд» приступило к благоустройству прибрежной территории в Песках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»).

На месте демонтируют изношенные сооружения, устанавливают новые кабинки для переодевания и отсыпают будущую детскую площадку. Кроме того, на объекте подрядчик должен будет установить лежаки, скамейки и урны.

Ранее в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» завершился ремонт Сортавальского бульвара на Кукковке, продолжаются работы возле Городской поликлиники № 1 на Древлянке, Детской городской поликлиники № 1 в Октябрьском районе, а также у спортивного комплекса «Луми» и в Машезерском сквере.

Напомним, что переоборудование прибрежной зоны в Песках обсуждалось в апреле — специалисты мэрии проводили выездное совещание с представителями подрядчика и инициативной группы горожан.