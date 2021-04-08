В Петрозаводске обвиняемая в фальсификации доказательств дознаватель полиции отправлена под домашний арест

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения сотруднице полиции, которую обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов отправил под домашний арест женщину-дознавателя полиции Петрозаводска, которой вменяется в вину фальсификация доказательств по уголовному делу. Сотрудница МВД будет находиться под домашним арестом до 22 мая.

По информации "Столицы на Онего", женщина-дознаватель 1980 года рождения была задержана два дня назад. Факт предполагаемой фальсификации доказательств по уголовному делу обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения закона сотрудниками органов внутренних дел. Материалы проверки надзорное ведомство передало в Следком.

Если вина сотрудницы полиции Петрозаводска будет доказана, за это преступление ей может грозить до 5 лет лишения свободы.