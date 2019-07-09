В Петрозаводске очередная пенсионерка стала жертвой мошенников

Пожилая горожанка доверилась "подруге" и лишилась денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 74-летняя горожанка с заявлением о хищении средств. Как пояснила пенсионерка, в одной из популярных соцсетей она получила сообщение от знакомой. Та очень просила перевести ей деньги, которые требовались внуку. Пользовательница откликнулась, при этом отправила "подруге" не только номер банковской карты, но и коды из поступивших смс-уведомлений. Л



ишь в прямом телефонном контакте петрозаводчанка выяснила, что 14 тысяч рублей знакомая не занимала, а ее аккаунт был взломан.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.



Полиция Карелии предупреждает – мошенники активно действуют в социальных сетях. Не доверяйте слепо любым финансовым просьбам, помните, что личными станицами могут завладеть аферисты.