В Петрозаводске около детсадов и школ появятся пешеходные переходы

В Петрозаводске оборудуют восемь нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили в мэрии города.

В столице Карелии начались работы по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений.

"Каждый из восьми пешеходных переходов будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями национальных стандартов и ГОСТов: соответствующей разметкой и дорожными знаками, ограждениями и искусственными неровностями", -– сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В течение двух недель будут оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы по следующим адресам: ул. Антонова, 10 (средняя школа №3), ул. Антонова, 12 (детский сад №61), ул. Балтийская, 11 (детский сад №91, МВСОУ "Центр образования"), ул. Древлянка, 19 (детский сад №112), ул. Ключевая, 26 (детский сад №64), ул. Мелентьевой, 44 (детский сад №49), ул. Парфенова, 2 (средняя школа №2), ул. Сулажгорская, 4 к1 (средняя школа №12).