В Петрозаводске определись с подрядчиками для выполнения работ по благоустройству парков

Названы компании, которые должны благоустроить семь общественных территорий в столице Карелии до конца лета.

По сообщению администрации города, в Соломенском и Приозерном парках, а также в парке Сулажгорского Кирпичного Завода работы выполнит ООО "Евромодуль" из Санкт-Петербурга. В рамках благоустройства здесь оборудуют пешеходные дорожки, спортивную и детскую площадки, установят опоры наружного освещения. В районе СКЗ планируют обустроить площадку для дрессировки собак. Общая стоимость работ по всем трем проектам составит 19,3 млн рублей.

В парке Ивана-Царевича на Древлянке подрядчик ООО "Онего-Строй" из Петрозаводска будет заниматься ремонтом пешеходной дорожки, устройством площадок для отдыха, скамеек и урн, установкой опор наружного освещения. Также организация благоустроит Новодревлянский сквер. Здесь будут сделаны пешеходные дорожки, установлены опоры наружного освещения, появятся малые архитектурные формы и площадка для дрессировки собак. Стоимость работ по двум проектам - 13,1 млн рублей.

Благоустройством сквера Кукковский Петух в карельской столице займется ООО "СМС". На данной территории обновят пешеходные дорожки, установят опоры наружного освещения, оформят газоны, посадят цветы, деревья и кустарники. Помимо этого, подрядчик благоустроит территории у детских садов № 99 и 100, а также у средней школы № 34. Здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие Рускеального проезда, сделают парковочные зоны и пешеходные тротуары, установят дорожные знаки и пешеходные ограждения. Стоимость работ по двум проектам - 20,8 млн рублей.

Все работы на данных общественных территориях в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется завершить к сентябрю нынешнего года.

Напомним, шесть населенных пунктов Карелии получат премии на благоустройство.