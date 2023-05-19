В Петрозаводске остановили 15 нарушителей — водителей грузовиков

В карельской столице подвели итоги профилактического мероприятия.
В ГИБДД Петрозаводска рассказали о мероприятии «Безопасный грузовой автомобиль», проходившего с 29 мая по 4 июня.
В ходе мероприятия было проверено 71 транспортное средство, 15 водителей привлечены к административной ответственности.
Шестеро из них управляли автомобилем без технического осмотра, четверо ездили без страховки, двое — без тахографов, один водитель незаконно внес изменения в конструкцию транспортного средства, еще один не уступил дорогу пешеходам.
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