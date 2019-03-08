В Петрозаводске откроется после ремонта отделение почты на Кукковке

В столице Карелии откроется после ремонта почтовое отделение на улице Лыжная, сообщает пресс-служба регионального филиала "Почты России".

12 марта в Петрозаводске пройдет открытие обновленного отделения почтовой связи, располагающегося на Лыжной, 22а.

"В ходе модернизации в почтовом отделении были проведены ремонтные работы, установлено новое оборудование, внедрены современные стандарты обслуживания клиентов", - информирует пресс-служба карельского филиала "Почты России".

Сообщается, что это уже второе по счету обновленное отделение почтовой связи, открытое в Петрозаводске с начала года. Всего в Карелии за прошедший год появилось 6 модернизированных почтовых отделений и 1 новый пункт связи в п. Рускеала.

В Карелии функционируют 5 почтамтов (Петрозаводский, Кемский, Медвежьегорский, Сегежский, Сортавальский), в состав которых входят 265 стационарных отделений почтовой связи.