В Петрозаводске откроют новую велодорожку

Церемония открытия "Тропы Ивана-царевича", которая соединит два жилых комплекса на Древлянке, намечена на 8 сентября.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, организация "Карелподряд" завершает работы по прокладке велопешеходной дорожки. Строителям помогают местные жители, активно участвующие в создании "маршрута здоровья". Качество работ при обустройстве новой зоны отдыха контролируют специалисты мэрии.

"Компания-подрядчик согласует с нами каждый этап строительства, соглашаясь с предлагаемыми корректировками проекта. Так, в соответствии с предложениями инициативной группы и наших специалистов под будущей велодорожкой проложено несколько дополнительных водопропускных труб", - цитирует сайт администрации города начальника управления благоустройства и экологии Анну Дудырину.

Первого сентября представители инициативной группы жителей Древлянки приглашают всех неравнодушных петрозаводчан принять участие в очередном субботнике по обустройству территории вблизи новой "тропы здоровья", отметили в администрации.

Напомним, оборудование двухкилометровой велопешеходной дорожки "Тропа Ивана-царевича" между микрорайоном Древлянка-8 и жилыми массивами на улице Попова ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей.