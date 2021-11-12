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В Петрозаводске открылся молодежный центр вакцинации против коронавируса

Новости. Общество
18:00, 06 Декабря 2021
фото: © freepik

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Молодежь столицы Карелии будут агитировать за прививки от COVID-19 с помощью специального центра.

Молодежный центр вакцинации организован на базе Городской детской поликлиники № 1 на улице Кирова. Здесь можно получить разъяснения специалистов — Валентины Анатольевны Жидковой и Елены Александровны Фурсиной — и сделать прививку. Кроме того, прививочная бригада будет выезжать для вакцинации в учреждения образования по их заявкам. Об этом пишут на сайте правительства Карелии.

«К сожалению, в нашей республике от коронавируса молодежь вакцинируется неактивно. Молодые люди тоже болеют COVID-19, особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания, и болеют тяжело. Но главная опасность заключается не в том, что заболеешь сам, а в том, что ты можешь заразить своих родных и близких, у которых ослаблен иммунитет. Поэтому специально для молодежи мы и открыли этот центр», — отметила главный врач поликлиники Надежда Дрейзис.

Центр работает с 15.30 до 18.00 в будние дни.

Ранее Минздрав разъяснил права жителей Карелии, которым противопоказана прививка от коронавируса.

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