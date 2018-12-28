В Петрозаводске открыто голосование на выбор лучшей новогодней иллюминации

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Горожане могут выбрать лучшие работы, представленные на конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019", сообщили вы мэрии Петрозаводска.
Открытое онлайн-голосование, которое продлится до 15 января, началось сегодня на официальном сайте администрации города.
На участие в конкурсе подано более 120 заявок от организаций и граждан, почти 100 из них - от образовательных учреждений города.
Напомним, чтобы попасть в число конкурсантов, нужно было оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке: и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.
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