В Петрозаводске открыто голосование на выбор лучшей новогодней иллюминации

Горожане могут выбрать лучшие работы, представленные на конкурс новогодней иллюминации "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019", сообщили вы мэрии Петрозаводска.

Открытое онлайн-голосование, которое продлится до 15 января, началось сегодня на официальном сайте администрации города.

На участие в конкурсе подано более 120 заявок от организаций и граждан, почти 100 из них - от образовательных учреждений города.

Напомним, чтобы попасть в число конкурсантов, нужно было оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке: и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.