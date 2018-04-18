В Петрозаводске открывается очередной магазин

На Древлянке на бульваре Интернационалистов открывается очередной сетевой магазин.

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов, где расположено сразу пять крупных магазинов, на одну торговую точку станет больше.

На месте закрывшегося в феврале сетевого магазина "7Ясемья", который проработал в здании бывшего кинотеатра "Атмосфера" всего год, вновь готовится открыть свои двери очередной сетевой магазин.

В помещение уже завозится мебель и оборудуется отдельный вход.

Отметим, что в здании напротив уже работает магазин такой же сети.