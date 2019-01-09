В Петрозаводске отложили проектирование новой школы из-за жалобы на проведение аукциона

Антимонопольная служба Карелии приостановила заключение контракта между администрацией Петрозаводска и подрядной организацией на подготовку проектной документации для строительства новой школы.

Как поясняет УФАС, такое решение принято в связи с жалобой одного из индивидуальных предпринимателей, который оспорил результаты аукциона, проведенного мэрией города в конце прошлого года.

Жалоба предпринимателя будет рассматриваться 10 января.

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