В Петрозаводске отменили "Большую дискотеку", где должны были выступить Bomfunk MC's

Организаторы сообщили об отмене "Большой дискотеки" в Петрозаводске, на которой должны были выступить Bomfunk MC's, Света и "Отпетые мошенники".

"С сожалением сообщаем об отмене "Большой Дискотеки" 10 июня в клубе Gudini в связи с крайне низким зрительским интересом к мероприятию. Мы очень старались подарить городу отличный концерт с тремя крутыми артистами и сделать его посещение максимально доступным, но это оказалось невозможным. Билетов было продано катастрофически мало", - говорится в сообщении, опубликованном на странице мероприятия в "ВКонтакте".

Отмечается, что билеты подлежат возврату по месту приобретения.

Предыдущая "Большая дискотека", которая проходила в декабре в СК "Луми", была, по мнению зрителей, "полным провалом".