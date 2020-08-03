В Петрозаводске отремонтировали более 20 детских площадок (ФОТО)

Подрядчик починил детские городки в разных районах города.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" отремонтировал и заменил повреждённые детали, восстановил движущиеся элементы, закрасил посторонние надписи, укрепил нуждающиеся в этом конструкции, подсыпал и выровнял основания.

Спортивные и детские площадки обновили в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозёрном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4Б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Анохина (у дома № 18), Калинина (между домами № 59 и 61), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Мурманской (у дома № 26А), а также у Розовой и проезда Тидена.

Ремонт оборудования в игровых городках в этом году планируется продолжить.

Ранее хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска.