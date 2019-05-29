В Петрозаводске отремонтируют не только дороги, но и тротуары

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал о большом ремонте дорог, который начинается в Петрозаводске, и о том, как городские власти будут контролировать его качество.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Петрозаводску выделили 450 миллионов федеральных средств на проведение ремонта городских улиц и установку светофоров. Эта внушительная сумма позволит провести масштабные работы по укладке нового асфальтового покрытия в разных районах карельской столицы, в том числе – отремонтировать дороги и тротуары в центральной части города, где самое интенсивное движение транспорта и высокий износ дорожного полотна.

Ремонтные работы начнутся уже 1 июня и продлятся до сентября.

Мы встретились с главой депутатского корпуса столицы Карелии Геннадием Боднарчуком и расспросили о том, какая компания займется ремонтом, какие конкретно улицы будут отремонтированы и как городские власти собираются осуществлять контроль за качеством выполненных работ.

- Участие Петрозаводска в программе федерального финансирования стало возможным с 2018 года, когда был расширен перечень потенциальных получателей средств. Раньше к нацпроекту могли присоединяться лишь те города, где численность населения превышает 500 тысяч человек. Затем требования по количеству жителей были снижены, и это позволило специалистам администрации Петрозаводска и Минтранса Карелии подать заявку, которую одобрил Росавтодор. Город и республика провели слаженную совместную работу по подготовке документов, и это дало результат, - сказал Боднарчук.

Реализация проекта в Петрозаводске рассчитана на 6 лет – в 2019 году город получил 450 млн. рублей, в последующие годы будет получать по 500 млн. рублей ежегодно. Думаю, что, в конечном счете, это позволит большую часть всех дорог Петрозаводска привести в порядок. И еще один важный момент – впервые за десятилетия в рамках нацпроекта в городе будет ремонтироваться не только проезжая часть улиц, но и тротуары. Восстановление тротуаров – это, на сегодняшний день, один из самых актуальных запросов жителей Петрозаводска.

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