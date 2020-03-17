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В Петрозаводске пенсионерка, обманувшая знакомых на 1,7 млн рублей, получила условный срок

Новости. Криминал
14:44, 18 Марта 2020
фото: pixabay
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Вступил в силу приговор в отношении 79-летней жительницы Петрозаводска, осужденной за мошенничество, сообщает прокуратура Карелии.

Верховный суд республики оставил в силе приговор Петрозаводского городского суда, который в январе 2020 года признал пенсионерку виновной в совершении пяти преступлений. Она была осуждена на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет и должна была вернуть потерпевшим 1 млн 758 тыс. рублей.

Установлено, что председатель правления КРОО "Ветеран" предлагала гражданам вступить в общественную организацию помощи ветеранам и передать ей деньги для создания уставного фонда организации, пообещав в последующем безвозмездное оформление в собственность земельного участка с домом. С 2014 года по 2015 год четыре человека передали злоумышленнице от 30 тысяч до 108 тысяч рублей.

Кроме того, в 2015 году пенсионерка убедила одну из потерпевших, что организацией планируется открытие пансионата для девочек, здание для которого будет передано администрацией города только после подтверждения финансовых возможностей организации провести необходимые ремонтные работы.

Под этим предлогом женщина, не имея никаких договорных обязательств с городской администрацией и не планируя исполнять какие-либо обязательства, уговорила потерпевшую передать ей 1,5 миллиона рублей с условием возврата денег через 1-2 месяца в двойном размере.

Полученными денежными средствами осужденная распорядилась по своему усмотрению.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия оставила приговор суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Ранее директора турфирмы в Петрозаводске осудили за мошенничество.

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Комментарии

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кир
2020-03-18 15:40:58
Нехорошо хвалить и восхищаться. У вас проявилась типовая реакция, присущая полудиким нашим людям. :)
Ткачев
2020-03-18 15:50:32
кир, Да нет, я просто до этой новости сомневался в оправданиях спикера Госдумы Володина о вдруг проснувшейся предпринимательской жилке его 80-летней матери с ее несметными богатствами. Теперь верю. Хе-хе-хе...
zanoza
2020-03-18 15:12:05
Какая продумная бабулька!
Ткачев
2020-03-18 14:59:20
Какая прелесть.
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