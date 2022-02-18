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В Петрозаводске пенсионерка стала участницей «спецоперации» и потеряла 250 тысяч рублей рублей

Новости. Криминал
11:54, 21 Февраля 2022
фото: © balakovolife.ru

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Жительница столицы Карелии поверила лжепрокурору и взяла для мошенников кредит.

В полицию обратилась 68-летняя петрозаводчанка. Она сообщила, что стала жертвой аферистов, рассказали в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником прокуратуры. Он уведомил петрозаводчанку о том, что некий гражданин пытался взять на ее имя кредит в размере 100 000 рублей. Однако осуществить задуманное до конца не успел. Собеседник объяснил, что сейчас необходимо действовать на опережение, и предложил петрозаводчанке принять участие в спецоперации по разоблачению преступника. Он торопил и не давал времени на размышления. По словам лжепрокурора, ей необходимо было получить в банке кредит, обналичить заемные средства, а затем перевести их на «безопасный счет». Звонивший был настолько убедителен, что женщина выполнила все указания и перевела деньги — 250 000 рублей — на продиктованные номера телефонов.

После она вернулась домой и тут ей поступил звонок уже от «специалиста банка». Он потребовал ещё раз оформить долговые обязательства. Только тогда пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Карелии мошенник разжалобил жертву с помощью байки про свою маму.

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