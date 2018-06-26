Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:53, 26 Июня 2018

В Петрозаводске перекроют движение вдоль набережной

По теме

Девушка рассказала, как жить в Петрозаводске после деревни
26.06.18 14:52
Владельцы стоянки в Петрозаводске два года не платили за аренду земли
26.06.18 14:47
Какие варианты названия аэропорта предлагают жители Петрозаводска
26.06.18 13:16
Все новости
Загрузка...

Ограничение касается участка на улице Федосовой.

Временное ограничение движения транспортных средств по улице Федосовой предусмотрено на период с 8.00 27 июня до 20.00 29 июня. 

На участке дороги от отеля "Прионежский" до Озерного переулка будут вестись строительные работы.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства.

По теме

Девушка рассказала, как жить в Петрозаводске после деревни
26.06.18 14:52
Владельцы стоянки в Петрозаводске два года не платили за аренду земли
26.06.18 14:47
Какие варианты названия аэропорта предлагают жители Петрозаводска
26.06.18 13:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"

Аналитика

25.06.2018 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 10
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 4
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 35
21.06.2018 09:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Личное мнение
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 2
С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»