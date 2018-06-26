В Петрозаводске перекроют движение вдоль набережной

Ограничение касается участка на улице Федосовой.

Временное ограничение движения транспортных средств по улице Федосовой предусмотрено на период с 8.00 27 июня до 20.00 29 июня.

На участке дороги от отеля "Прионежский" до Озерного переулка будут вестись строительные работы.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства.