В Петрозаводске перекроют улицу из-за ремонта дороги

В ночь с пятницы на субботу изменится схема движения транспорта в Первомайском районе, сообщили в администрации города.

В субботу, 6 августа, с 01.00 до 07.00 изменится схема движения транспорта в Первомайском районе Петрозаводска. До утра будет полностью перекрыта Железнодорожная улица. Временные неудобства связаны с производством работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ночью на объекте АО «АБЗ-Дорстрой» будет асфальтировать проезжую часть.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. Пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.

Ранее сообщалось, схема движения изменится на нескольких улицах Петрозаводска.