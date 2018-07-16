В Петрозаводске пять управляющих компаний завершили подготовку домов к зиме

Промывка и опрессовка выполнена пока только в половине жилого фона карельской столицы.

Как отметила на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона заместитель директора МКУ "Служба заказчика" Александра Спиридонова, несколько управляющих компаний доложили о завершении промывки и гидравлических испытаний (опрессовки) внутридомовых систем обслуживаемых домов.

- По состоянию на конец минувшей недели на сто процентов промывку и опрессовку систем центрального отопления в многоквартирных домах выполнили управляющие организации ООО "КСК", ООО "УК-партнер", ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Лидер", ООО "Карельская управляющая компания", - сказала Александра Спиридонова.

По состоянию на 12 июля, мероприятия по промывке внутридомовых систем центрального отопления выполнены в 893 многоквартирных домах (55 процентов от общего числа), опрессовка систем – в 859 домах. Средний процент готовности жилфонда по всем управляющим организациям – 49. Уровень подготовки к зиме систем горячего водоснабжения и центрального отопления многоквартирных домов оценивается в 60 процентов, холодного водоснабжения КНС - в 77 процентов. На 69 процентов выполнены профилактические работы на системах энергоснабжения многоквартирных домов.