В Петрозаводске планируют построить Финно-угорский концертный комплекс

Минкультуры РФ одобрило заявку Карелии на строительство Финно-угорского концертного комплекса на 1,2 тысяч мест.

Самую большую концертно-выставочную площадку в Карелии власти намерены построить на территории бывшего Александровского завода, восстановив один из сохранившихся цехов предприятия, пишет ТАСС.

"В Министерстве культуры РФ согласовали строительство большого концертно-выставочного комплекса на базе Александровского завода с сохранением исторических фасадов", – рассказала собеседница агентства.

В настоящее время в регионе нет площадки, способной вместить такое количество зрителей. Самая большая находится в Музыкальном театре Карелии, зал которого рассчитан на 600 мест. По словам заместителя министра культуры республики Варвары Лебедевой, министерству уже приходилось отказываться от крупных выставок и проектов только по причине отсутствия подходящего места для их проведения. Так, несколько лет назад региону пришлось отказаться от масштабной выставки Российского военно-исторического общества "Война и мир" только потому, что не было ни одного помещения, способного разместить в себе все экспонаты.

"В следующем году в Петрозаводске пройдет 25-й юбилейный Библиоконгресс, к нам приезжает вся Россия. Заявлено уже полторы тысячи участников. Конечно, я понимаю, где мы будем его проводить, но такая площадка нам бы во многом облегчила этот выбор", – сказала Лебедева.