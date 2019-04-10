В Петрозаводске плохие дороги, потому что воруют, считает народ

Более 1200 человек стали участниками опроса "почему в Петрозаводске каждый год появляются проблемы с асфальтом на дорогах".

Из 1222 человек 659 (53%) считают, что каждый год в Петрозаводске возникают проблемы с асфальтом на дорогах, потому что происходит воровство на всех уровнях.

Чуть меньшее количество респондентов – 353 (28%) ответили, что вся беда с дорогами из-за некачественного ремонта и материалов.

Так, 177 (14%) участников опроса считают, что во всем виновата мэрия, которая плохо контролирует ремонтные дорожные работы.

И лишь 32 (2%) человека в плохих дорогах винят погоду и климат.