В Петрозаводске под снос пойдут 85 аварийных деревьев

Администрация Петрозаводска заключила контракт на ликвидацию аварийных и упавших деревьев.

Как сообщили в мэрии города, подрядчиком выступит ИП Самарина Е.С. До конца осени в разных районах Петрозаводска предстоит удалить 85 аварийных растений, которые могут угрожать здоровью граждан и сохранности имущества. Кроме того, подрядчик вывезет с общественных территорий 30 упавших деревьев, отфрезерует пни и уберет порубочные остатки.

В администрации Петрозаводска напомнили, с 2017 года с городских территорий ликвидировано около трех тысяч аварийных и сухостойных растений. Также в городе регулярно проводятся сезонные акции по озеленению: за пять лет высажено более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только за прошлый год в столице Карелии появилось около 800 новых растений.

Ранее сообщалось, на набережной в Петрозаводске валяются неубранные деревья.