14:57, 26 Февраля 2018
В Петрозаводске подкаты к гаражу стали поводом для уголовного разбирательства
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Владелец гаража на Старой Кукковке стал жертвой рецидивиста, сообщили в МВД Карелии.
В середине февраля в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что у него в микрорайоне Старая Кукковка есть гараж. Когда в очередной раз он пришел к боксу, то обнаружил, что пропали два металлических подката к нему.
Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, кто причастен к краже и где находится похищенное имущество. В настоящее время подозреваемый, 41-летний ранее судимый петрозаводчанин, находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело.
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