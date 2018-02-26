В Петрозаводске подкаты к гаражу стали поводом для уголовного разбирательства

Владелец гаража на Старой Кукковке стал жертвой рецидивиста, сообщили в МВД Карелии.

В середине февраля в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что у него в микрорайоне Старая Кукковка есть гараж. Когда в очередной раз он пришел к боксу, то обнаружил, что пропали два металлических подката к нему.

Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, кто причастен к краже и где находится похищенное имущество. В настоящее время подозреваемый, 41-летний ранее судимый петрозаводчанин, находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.