В Петрозаводске подростки до полусмерти избили сверстника и бросили умирать на улице

Суд Петрозаводска назначил наказание двум молодым людям, которые два ода назад, будучи несовершеннолетними, до полусмерти избили сверстника, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года двое молодых людей, являющиеся на момент совершения преступления несовершеннолетними, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили своего сверстника, причинив ему сильную физическую боль.

Убедившись, что избитый от боли потерял сознание, подсудимые оставили его у подъезда дома в Петрозаводске и скрылись с места происшествия. По заключению медицинских экспертов травмы, полученные подростком, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Петрозаводский городской суд одному подсудимому назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, другому подсудимому - в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.