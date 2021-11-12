В Петрозаводске подростки украли из магазина 22 упаковки сыра

Юноша и девушка вынесли из магазина продукты на 3 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов города совершена кража. Неизвестные похитили 22 упаковки сыра. Причинённый материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое несовершеннолетних жителей карельской столицы. Юноша и девушка дали признательные показания. Они рассказали, что сбыли похищенное, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска вышла из магазина с 22 упаковками ворованного сливочного масла.