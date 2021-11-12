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В Петрозаводске подростки украли из магазина 22 упаковки сыра

Новости. Криминал
10:25, 28 Декабря 2021
фото: © imag24.net

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Юноша и девушка вынесли из магазина продукты на 3 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов города совершена кража. Неизвестные похитили 22 упаковки сыра. Причинённый материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое несовершеннолетних жителей карельской столицы. Юноша и девушка дали признательные показания. Они рассказали, что сбыли похищенное, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска вышла из магазина с 22 упаковками ворованного сливочного масла.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 11:57:45
Покупка еды с рук должна наказываться по законам военного времени.
кир
2021-12-28 11:36:38
Не грозите, а дайте реальное наказание. Мгновенный суд и сразу на работу. Улицы лопатами некому чистить. Все блогеры. :)
Изя
2021-12-28 12:02:48
кир, ваши люди , продукт системы )))
кир
2021-12-28 12:21:35
Изя, не наши, а ваши. Видно по тебе. :)
Экспeрд
2021-12-28 11:28:29
За мешок пальмового сыра ! - визжали местечковые нытики :)
Вася
2021-12-28 10:52:06
Инфляция восемь процентов,
Гость
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