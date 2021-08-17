В Петрозаводске подросток на питбайке пытался скрыться от автопатруля и попал в ДТП на набережной

Семнадцатилетний гонщик без прав не смог далеко уехать от сотрудников ГИБДД Петрозаводска.

По сообщению Госавтоинспекции города, 17 августа в 16.55 на площади Ленина внимание автопатруля привлек водитель питбайка Wels RT 125, двигающийся в сторону улицы Энгельса. Перед пересечением с проспектом Ленина инспектор ДПС обратился к водителю с помощью громкоговорящего устройства с требованием остановиться. Но гонщик продолжил движение, нарушая правила дорожного движения. На Набережной Онежского озера нарушитель не справился с управлением и рухнул вместе с мотоциклом на проезжую часть.

Водителем оказался семнадцатилетний молодой человек, не имеющий права управления каким-либо транспортным средством. Несовершеннолетний был отстранен от управления, питбайк отправили на спецавтостоянку.

За данное нарушение нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, в отношении него составлены протоколы за управление без мотошлема, за движение по велосипедной дорожке, за нарушение требований дорожного знака.

Госавтоинспекцией Петрозаводска проводится административное расследование, в ходе которого, в том числе будет устанавливаться принадлежность транспортного средства, дана правовая оценка исполнения законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетнего.

Ранее в Пудоже автоинспекторам попался 16-летний мотоциклист, который ездил по городу без прав.