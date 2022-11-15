В Петрозаводске подросток выбежал на дорогу и чуть не попал под колеса автомобиля (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского выбежавший на пешеходный переход подросток чуть не попал в ДТП.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео камеры наружного наблюдения компании «Ситинлинк», которая запечатлела как 18 ноября в 12.59 на проспекте Александра Невского подросток выбежал на пешеходный переход и чуть не попал под машину.
В паблике видео опубликовано комментарием «не уступил дорогу пешеходу». Участники соцсетей рекомендовали герою видео не бегать по дороге.
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