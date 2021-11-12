В Петрозаводске появилась Пеганка

Новую уточку поймал в объектив фотограф Петрозаводска Дмитрий Ерохин.

В паблике "Весь Петрозаводск" опубликованы Дмитрия Ерохина, который запечатлел Пеганку у гостиницы в Петрозаводске.

«В этом году появилась новая уточка Пеганка. Я сначала не поверил, но глаза подтвердили, что этот красавец плавает у "Онежского замка". Интересно, что у этой утки самцы и самки имеют минимальные отличия. У самца клюв с горбинкой. Самочки в этом году не было. Ну будем надееяться, что самец самочку еще приведет. Утка больше по размеру, чем кряква, поэтому взлетать с места не может», - написал в комментарий к фото Дмитрий Ерохин.