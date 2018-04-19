В Петрозаводске появятся дополнительные остановки пригородных автобусов

Кроме того, "Карелавтотранс" опубликовал "летнее" расписание рейсов.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 19 апреля в Петрозаводске вводятся дополнительные остановки пригородного транспорта.

На маршрутах № 121 "Петрозаводск - ст. Деревянка", 602у "Петрозаводск - Ладва-Ветка через Ужесельгу", 613к "Петрозаводск - Каскесручей через Кварцитный" при следовании с конечного пункта на автовокзал в черте Петрозаводска вводятся дополнительные остановочные пункты для высадки пассажиров на пр. А.Невского (после поворота с пр. А.Невского на Комсомольский пр.) и у Детской художественной школы (напротив торгового центра "КЕЙ").

Также на сайте петрозаводского автовокзала размещены "летние" расписания движения автобусов с 27 апреля в пригородном и междугородном направлениях.