В Петрозаводске появятся адресные таблички на двух языках, как в 50-х годах

Единообразные адресные таблички на карельском языке с этого года будут радовать жителей и гостей города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска утвердила порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории города. Это решение было поддержано на общественных слушаниях.

Новый порядок устанавливает единые требования к виду, оформлению, размещению и эксплуатации указателей. Для табличек устанавливается размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть в некоторых районах города.







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На указателях будет запрещено размещать рекламу или другую постороннюю информацию.

Устанавливать таблички будут их собственники – юридические лица, ТСЖ, индивидуальные предприниматели, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственники помещений.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Ранее установленные таблички подлежат приведению в соответствие с утвержденным порядком в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.