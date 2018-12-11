В Петрозаводске поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В вагоне поезда задержали скрывающегося от суда жителя Мурманской области, сообщили в Петрозаводском отдела МВД на транспорте.

Полиция при отработке пассажиропотока в одном из вагонов поезда сообщением "Москва-Мурманск" задержала 36-летнего жителя Мурманской области.

Установлено, что мужчина с октября этого года находится в федеральном розыске как скрывшийся от суда обвиняемый в совершении имущественных преступлений и противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время информация о гражданине передана инициатору розыска.