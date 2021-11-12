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В Петрозаводске поймали похитителей тушенки

Новости. Криминал
10:58, 20 Декабря 2021
фото: © Антон Новодережкин / ТАСC

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Жители общежития вынесли из соседнего магазина сумку с тушенкой, чтобы продать консервы и купить себе спиртное.

По сообщению МВД Карелии, в петрозаводскую полицию с заявлением о краже обратился представитель одного из магазинов. Он сообщил, что неизвестные похитили консервированное тушёное мясо и кондитерские изделия на общую сумму 4 600 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. На записи видно, как двое посетителей берут с витрины продукты, складывают их в спортивную сумку, а затем, не расплатившись, покидают торговую точку.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались 43-летние ранее судимые местные жители, проживающие по соседству в одном из общежитий карельской столицы. Мужчины признались в содеянном. Они рассказали, что сбыли продукты, а вырученные деньги потратили на алкоголь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание. Похитителям тушенки грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске 30-летняя рецидивистка вынесла из магазина флакон духов почти за 13 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2021-12-20 11:13:16
Страна развитого социализма. :) Хватит заигрывать с зеками, людьми с другим генетическим кодом. :)
Гость
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