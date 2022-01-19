В Петрозаводске поймали торговку наркотической солью

Жительнице столицы Карелии грозит 15 лет колонии за сбыт синтетического наркотика.

По сообщению МВД Карелии, 23-летняя петрозаводчанка подозревается в сбыте наркотических веществ. По данным оперативников, молодая женщина продавала в кругу знакомых так называемые «соли». Как выяснили полицейские, их, в свою очередь, не имеющая постоянного источника дохода и ранее судимая за кражи женщина приобретала наркотические соли бесконтактным способом.

Задокументированы два подобных факта, в настоящее время возбуждены и расследуются два уголовных дела.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Расследование продолжается.

Ранее молодая жительница Ленобласти за попытку продать наркотики в Карелии получила условный срок и штраф.