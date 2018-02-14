В Петрозаводске покупатель не нашел продавца в магазине и решил украсть деньги

Петрозаводчанин снял из кассы в магазине ящик с деньгами и ушел, рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от работников магазина о том, что из помещения пропал кассовый ящик.

Торговую площадь занимают два отдела. Полицейские выяснили, что кража произошла в тот момент, когда один из них закрылся.

Таким образом, продавец второго отдела не могла видеть, что происходит в первом, уже пустовавшем, в котором и оставалось без присмотра имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что воспользовался моментом ранее не судимый 32-летний петрозаводчанин. Он заметил, что в магазине никого нет, похитил денежный ящик и скрылся. Внутри он обнаружил 2,5 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.