В Петрозаводске полиция раскрыла преступление раньше, чем пострадавшая заявила о нем

Сотрудники полиции раскрыли преступление до того, как хозяйка машины обнаружила её пропажу, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от сотрудников ДПС о том,что в ходе патрулирования обнаружен угнанный автомобиль.

За рулем находился 25-летний житель Санкт-Петербурга, у которого не было ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни страхового полиса. Водитель начал убеждать правоохранителей, что он якобы только что приобрёл иномарку, однако документально подтвердить это не смог.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что автомобиль принадлежит 27-летней петрозаводчанке. Она сообщила, что никому не передавала и не продавала иномарку. Несколько часов назад владелица припарковала машину во дворе дома, в котором проживает, и ушла по делам. Вернувшись, обнаружила пропажу и уже собиралась обратиться в правоохранительные органы, когда сами полицейские ей позвонили.

По признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.