08:05, 24 Мая 2019
В Петрозаводске полиция разыскивает мужчину, возможно, причастного к совершению преступления
Новости по теме
Загрузка...
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска в ходе проверки устанавливают местонахождение мужчины, возможно, причастного к краже.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение мужчины, запечатленного на фотографии. По имеющимся данным, он может быть причастен к совершению кражи, сообщили в МВД Карелии.
Всех, располагающих информацией относительно места пребывания мужчины, запечатленного на фото, просят обращаться по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-402-94-84.
Конфиденциальность гарантируется.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
22.05.2019 14:33
Обществоведение
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
Чтиво
22.05.2019 13:50
Без политики
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
23.05.2019 09:46
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии