В Петрозаводске помыли памятники (ФОТО)

Значительную часть объектов приведут в порядок уже к 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжается весенняя уборка. В рамках муниципального контракта Городской комбинат благоустройства моет памятники и скульптурные композиции.

Подрядчик работает на общественных территориях в разных районах Петрозаводска. До 9 мая приведут в порядок памятники, мемориальные комплексы и прочие скульптурные объекты в парках Мира, 50-летия Пионерской организации, Лес Победы, Соломенском, в скверах Маршала Мерецкова, Памяти узников концлагерей, Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Марии Мелентьевой, Маршала Жукова, Советском, на бульваре Победы и др.

Помимо этого, подрядчик уберёт прилегающие территории и газоны.

Особую благодарность администрация города выражает Первому пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Карелия за помывку Танка Т-34 на Первомайском проспекте и Птицы счастья и свободы на бульваре Победы.