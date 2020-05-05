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В Петрозаводске помыли памятники (ФОТО)

Новости. Общество
16:46, 06 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Значительную часть объектов приведут в порядок уже к 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжается весенняя уборка. В рамках муниципального контракта Городской комбинат благоустройства моет памятники и скульптурные композиции.

Подрядчик работает на общественных территориях в разных районах Петрозаводска. До 9 мая приведут в порядок памятники, мемориальные комплексы и прочие скульптурные объекты в парках Мира, 50-летия Пионерской организации, Лес Победы, Соломенском, в скверах Маршала Мерецкова, Памяти узников концлагерей, Анны Лисицыной, Василия Зайцева, Марии Мелентьевой, Маршала Жукова, Советском, на бульваре Победы и др.

 

Помимо этого, подрядчик уберёт прилегающие территории и газоны.

Особую благодарность администрация города выражает Первому пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Карелия за помывку Танка Т-34 на Первомайском проспекте и Птицы счастья и свободы на бульваре Победы.

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