В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Родители 15-летней девочки рассказали подробности госпитализации ребенка, у которого после ДТП были сломаны кости таза.

ДТП, в котором пострадала юная петрозаводчанка, произошло 20 февраля в 19.30 в районе дома №35 по ул. Калинина. Подростка, который выбежал на проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сбил Ford Focus.

По информации ЕДДС, пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в Детскую республиканскую больницу. Но, по словам родителей подростка, в больницу они были вынуждены доставить ребенка сами, вовремя забрав из травмпункта БСМП.

"Ребенка отвезли в городской травмпункт, где доблестные врачи оставили сидеть ее на скамейке рядом с охранником одну. У нее сломан таз в двух местах и левое плечо, еще она больна сахарным диабетом.. И когда мы приехали, ее всю трясло, сахар в крови был 30.4 . Не успей мы приехать и отвезти ее в Детскую республиканскую больницу, дело бы закончилось очень плохо", - прокомментировали новость о ДТП на "Столице на Онего" родители пострадавшей девочки.