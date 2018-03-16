В Петрозаводске после выборов будут ловить пьяных водителей

В Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель", предупредили в ГИБДД города.

Сегодня вечером, 16 марта, и в понедельник 19 марта в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 2 месяца 2018 года сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 118 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.