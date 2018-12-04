В Петрозаводске повторно протестируют электронную запись в первые классы

В столице Карели продолжается подготовительная работа по зачислению детей в первые классы, сообщили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе состоялось первое тестирование госуслуги по записи в школу через портал электронных услуг Республики Карелия. В нем приняли участие около 700 педагогов городских школ. По результатам стрессового тестирования выявлены ошибки.

"На сегодняшний день Министерство образования Республики Карелия совместно с ГУП РК "Радиоком" продолжают работу над устранением выявленных недочетов. На этой неделе планируется проведение повторного тестирования", - рассказали в мэрии.

Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря. В 2019/2020 учебном году в Петрозаводске планируется открыть 111 общеобразовательных и 12 специальных (коррекционных) классов.

Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее. Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.