В Петрозаводске предлагают работу кондитерам и тестоводам

В столице Карелии пройдет ярмарка рабочих мест для желающих работать на кондитерском и выпечном производстве.

По сообщению администрации города, 11 августа с 10 до 11 часов Агентство занятости населения совместно с ООО «Беккер Джой» организует ярмарку рабочих мест. Приглашают кандидатов на должности «Повар», «Прессовщик-формовщик пищевой продукции», «Заготовщик», «Кондитер», «Тестовод», а также на другие специальности. Граждан, желающих трудоустроиться, ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

При себе необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании, трудовую книжку и резюме. Справки по телефонам: 59-26-17 и 59-26-06.

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