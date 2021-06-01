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В Петрозаводске предприятие задолжало своим работникам 2,5 млн рублей

Новости. Общество
16:30, 02 Июня 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Прокуратура проводит доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы в организации за 4 месяца.

Установлено, что в ООО «Энергоремонт» имеется задолженность по выплате заработной платы за период с декабря 2020 года по март 2021 года перед 34 работниками на сумму 2,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В связи с выявленными фактами надзорное ведомство города направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, работникам предприятия в Карелии погасили долги по зарплате и выплатили компенсации за задержку.

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