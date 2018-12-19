В Петрозаводске при столкновении автомобилей пострадали два человека

ДТП с участием грузовика произошло сегодня днем, сообщили в ГИБДД по Петрозаводску.

В 13:20 пожарные привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – столкновение легкового автомобиля с грузовиком – на перекрёстке Пряжинского и Шуйского шоссе. Было задействовано 11 человек.

Два человека получили травмы и были госпитализированы в БСМП.