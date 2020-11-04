В Петрозаводске прививки против гриппа делают в припаркованном автобусе

Жители столицы Карелии могут сделать прививку от гриппа бесплатно, обратившись в передвижной пункт на улице Ленинградская.

Передвижной прививочный пункт находится рядом с гипермаркетом "Лента" на улице Ленинградская в Петрозаводске. Об этом сообщает Минздрав республики.

Вакцинацию против гриппа можно сделать со 2 по 15 ноября включительно с 12 до 16 часов. Приём ведут специалисты городской поликлиники № 3.

"Вакцинация проводится бесплатно российской вакциной "Совигрипп", в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения в эпидемический сезон 2020-2021 годов", - говорится в сообщении министерства.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вакцинации от коронавируса и сообщил, почему сам не делает прививку.