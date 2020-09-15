В Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой

После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центра столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля.

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города. Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – отметил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.

Как отмечают депутаты Петросовета, ранее в горсовет поступали многочисленные обращения и от жителей, и от гостей города, жаловавшихся на бесконтрольное размещение вывесок, которые своим неаккуратным внешним видом портят облик центральных улиц и скрывают красоту архитектуры зданий, построенных в 50-е годы прошлого века.

"Как и многие петрозаводчане, я считаю, что центр карельской столицы – это визитная карточка нашего города, поэтому он должен выглядеть привлекательным, ухоженным и опрятным, радовать и жителей, и гостей города. Для нашего города общий стилистический хаос на протяжении десятков лет вроде бы был привычным, при этом все понимали, что это острая проблема, которую необходимо решать. Депутатский корпус Петросовета неоднократно обращал внимание на это на совместных заседаниях с администрацией города. Радует, что в этом году совместными усилиями, при поддержке правительства республики, мы приступили к решению проблемы. На сегодня большая часть домов на моем округе уже приведена в порядок, и мы уже получаем обратную связь от жителей, которые поддерживают все положительные изменения на улицах столицы Карелии", – считает депутат Петросовета по округу №10 (Центр) Наталия Ларшина.

Подробнее читайте здесь.