Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы 1
Сегодня 10:27
Маткапитал в России снова вырастет 1
15.09.2020 21:05
В Карелии еще 39 человек заболели COVID-19
Сегодня 09:48
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
Сегодня 16:06
В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса 2
Сегодня 10:03
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге 3
Сегодня 10:13

В Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой

Новости. Общество
17:02, 16 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центра столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля.

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города. Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – отметил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.

Как отмечают депутаты Петросовета, ранее в горсовет поступали многочисленные обращения и от жителей, и от гостей города, жаловавшихся на бесконтрольное размещение вывесок, которые своим неаккуратным внешним видом портят облик центральных улиц и скрывают красоту архитектуры зданий, построенных в 50-е годы прошлого века.

"Как и многие петрозаводчане, я считаю, что центр карельской столицы – это визитная карточка нашего города, поэтому он должен выглядеть привлекательным, ухоженным и опрятным, радовать и жителей, и гостей города. Для нашего города общий стилистический хаос на протяжении десятков лет вроде бы был привычным, при этом все понимали, что это острая проблема, которую необходимо решать.  Депутатский корпус Петросовета неоднократно обращал внимание на это на совместных заседаниях с администрацией города. Радует, что в этом году совместными усилиями, при поддержке правительства республики, мы приступили к решению проблемы. На сегодня большая часть домов на моем округе уже приведена в порядок, и мы уже получаем обратную связь от жителей, которые поддерживают все положительные изменения на улицах столицы Карелии", – считает депутат Петросовета по округу №10 (Центр) Наталия Ларшина.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-16 17:43:31
Лавочников и трактирщиков в игнор. Мы научим их культуре. Мы здесь власть.
Юнипер
2020-09-16 17:04:00
нытик бизнесмен опять ворчать будет, всё по девяностым скучает
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центр столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
Те, кто считает, что в таких магазинах одежда только для бедных, глубоко ошибаются.
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
Пазлы из разных наборов 13
10.09.2020 15:14
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»