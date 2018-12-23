В Петрозаводске продолжается конкурс новогодней иллюминации

Для участия в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск – 2019" достаточно оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, сообщили в мэрии города.

Чтобы показать результаты творческих усилий, следует зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.



Сайт администрации Петрозаводска

В этом году в Положение предпраздничного состязания внесено существенное изменение: в отдельную номинацию вынесены муниципальные образовательные учреждения - детские сады и школы, которые будут соревноваться между собой.



Сайт администрации Петрозаводска