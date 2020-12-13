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В Петрозаводске продолжают искать директора для одной из школ

Новости. Общество
16:42, 14 Декабря 2020
фото: © Яндекс Карты
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Кресло директора по-прежнему свободно в средней школе №25.

Администрация Петрозаводска проводит конкурс на замещение должности директора средней школы №25, сообщили в мэрии.

Документы от соискателей принимаются до 30 декабря в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 12 января в администрации города. Подробную информацию о вакансии, квалификационных требованиях и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования Петрозаводска.

Телефон для справок: 71-34-31.

Ранее искали директора для петрозаводской школы №38.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-14 16:55:38
Главное претендентов тщательно проверить на предмет яблочнутости и либерастнутости. А то навальнята заведутся.
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